Sono al momento 293 i casi di variante sudafricana di Covid-19 scoperti nella regione austriaca del Tirolo. Si invita a evitare viaggi non essenziali.

Nella regione austriaca del Tirolo è attualmente in corso una vera e propria epidemia della variante sudafricana di Covid-19, con al momento 293 casi registrati e 140 contagi attivi secondo le ultime stime del governo. Il cancelliere Sebastian Kurz ha invitato a non recarsi nella regione se non per motivi strettamente necessari, disponendo inoltre il tampone per chiunque vi abbia stazionato o transitato nelle ultime due settimane.

Nel frattempo il lander tedesco della Baviera starebbe valutando l’ipotesi di chiudere le proprie frontiere.

Covid, epidemia di variante sudafricana in Tirolo

Le autorità del Tirolo non sono al momento ancora riuscite a spiegare come abbia fatto la variante sudafricana a giungere nello Zillertal, una popolare area turistica nota soprattutto per la pratica dello sci. Proprio gli impianti sciistici erano dallo scorso 24 dicembre tra le poche attività aperte all’interno del territorio.

Gli alberghi erano infatti rimasti chiusi e i ristoranti avevano la possibilità di servire solamente cibo d’asporto.

La notizia dell’epidemia di variante sudafricana arriva al termine delle sei settimane di lockdown nazionale decise dal governo di Sebastian Kurz nella giornata del 26 dicembre, allo scopo di ridurre la curva dei contagi che si stava drammaticamente durante il periodo delle vacanze di Natale.

A causa del diffondersi della nuova variante sudafricana però, in molti ipotizzano delle ulteriori chiusure nel breve periodo o perlomeno un’intensificazione dei controlli soprattutto per quanto riguarda le frontiere nazionali.