Europa League, HJK-Roma 1-2: la squadra di Mourinho agguanta il Ludogorets

Il match tra HJK Helsinki e Roma si chiuso con un ottimo 1-2 per la Roma. La squadra di Mourinho ha saputo, nel corso di questi 90 minuti, creare molto in campo. Grazie a questa vittoria, i giallorossi hanno raggiunto nella classifica del girone C il Ludogorets.

La qualificazione al turno successivo si deciderà tutto all’ultimo match. Hanno segnato per la Roma Abraham T. (41′) e Hoskonen A. 62′ (Autorete). Per l’HJK Hetemaj P. (54′). Da segnalare che al 28esimo è stata annullata al VAR per fuorigioco la rete di Cristante.

Europa League, le formazioni ufficiali di HJK-Roma

Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Ostikka, Olusanya. Allenatore: Koskela ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Camara, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Volpato; Abraham. Allenatore: Mourinho

Una partita decisa sul filo del rasoio

La Roma è partita subito con il botto ed è riuscita nella prima parte del match a mettere paura alla squadra avversaria, prima con Cristante con la rete poi annullata, in seguito con Abraham che, grazie al suo gol provvidenziale è riuscito in poco tempo ad archiviare l’annullamento della rete di qualche minuto prima. Nella ripresa succede di tutto. Al 54esimo Hetemaj, noto per essere una vecchia conoscenza della serie A, ha accorciato le distanze.

Il pareggio è stato sfiorato al 79esimo con la rete di Browne, ma il VAR lo ha annullato a seguito di un contrasto di Aboubakari nei confronti di Cristante.