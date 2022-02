Europa League, Napoli e Lazio eliminate. L’Atalanta passa il turno il Grecia

Allo stadio Olimpico Lazio e Porto si sono sfidate per il match valido per l'accesso agli ottavi di Europa League. Il risultato è di 2-2 per il Porto.

Allo stadio Olimpico Lazio e Porto si sono sfidate per il match valido per gli ottavi di Europa League. Il risultato finale è di 2-2. Per la Lazio reti di Immobile (19′) e Cataldi (94′). Per il Porto Taremi (31′ su rigore) e Uribe (68′).

Gli undici di Sarri non hanno tuttavia centrato la qualificazione. In Grecia l’Atalanta ha trionfato contro l’olympiacos vincendo con il punteggio di 0-3. Per la dea la missione ottavi è stata centrata. Si attende l’esito di Napoli-Barcellona il cui fischio di inizio è alle ore 21.00.

