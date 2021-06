Europei 2020, Paola Ferrari e il video dell’accavallamento: “Niente di grave”

Paola Ferrari ha commentato il video del suo "accavallamento" alla "Basic Instinct" durante gli Europei.

Un video di Paola Ferrari agli Europei 2020 è diventato virale in rete per via dell’accavallamento di gambe della giornalista, da alcuni ribattezzato il “Ferrari Insinct”.

Paola Ferrari: il vide delle gambe accavallate

Senza volerlo Paola Ferrari ha accavallato le gambe in diretta tv e le telecamere hanno inquadrato più del dovuto, mettendo in mostra gli slip della giornalista a Euro 2020.

Il video è rapidamente rimbalzato in rete, dove c’è chi ha paragonato la scena a quella del celebre figli con Sharon Stone e Michael Douglas, Basic Insinct. Interrogata sull’episodio la stessa Paola Ferrari ha dichiarato: “Sì, è diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei. L’inquadratura? Beh, è capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto…”, e sul pagarone con la diva Sharon Stone la giornalista ha aggiunto: “Penso che sia azzardato, visto che lei è una delle donne più sensuali del mondo.

Insomma, video virale mi sembra un po’ esagerato, ho condotto due sere coi pantaloni”.

Paola Ferrari: le gaffe durante Francia Germania

Durante la partita disputata tra Francia e Germania agli Europei 2020, Paola Ferrari è diventata suo malgrado un “caso internazionale”. Si da il caso infatti che la giornalista abbia pronunciato in maniera errata i nomi di numerosi giocatori (e per la precisione Hummels, Mbappé, Pogba e Varane, pronunciati come Homeless, Mappé, Pobgall e Varenne).

La vicenda è rapidamente entrata in trend topic su Twitter, dove molti hanno preso in giro la giornalista per la sua pronuncia.

Paola Ferrari: la vita privata

Paola Ferrari è sposata dal 1997 con Marco De Benedetti, con il quale ha avuto i suoi due figli, Alessandro e Virginia. La conduttrice ha rivelato di aver vissuto due gravidanze problematiche e ha anche affermato che le sarebbe piaciuto avere un terzo figlio tramite utero in affitto. La conduttrice ha anche svelato di aver pensato all’affido: “Penso all’affido, magari di due fratelli: vorrei coronare il mio sogno entro un anno”, aveva confessato, e ancora: “L’affido è la più grande scelta d’amore che si possa fare perché un genitore affidatario sa sin dall’inizio che i ragazzi non rimarranno con lui”, aveva detto. Lei e suo marito avranno realizzato il loro sogno?