Europei di Pallavolo, l’Italia ha battuto la Serbia per 1 – 3. Le azzurre sono campionesse europee

La nazionale di pallavolo ha fatto sognare. La Serbia è stata sconfitta con il punteggio di 1 - 3.

L’Italvolley di Mazzanti è tornata a farci sognare. Le azzurre hanno battuto la Serbia per 1-3 laureandosi campionesse europee. Non poteva chiudersi meglio questa estate italiana che dal punto di vista sportivo e artistico ha saputo regalare al nostro Paese grandi emozioni.

Dopo il trionfo dei Maneskin all’Eurovision song contest e della nazionale italiana di calcio di Mancini, ora tocca alle azzurre della nazionale di pallavolo salire sul tetto d’Europa grazie ad una meravigliosa vittoria ottenuta in rimonta. Una vittoria che vale doppio ed è arrivata dopo tre sconfitte che negli ultimi anni hanno pesato parecchio.

Europei pallavolo Italia – Serbia, una vittoria arrivata dopo una partita molto combattuta

Il trionfo dell’Italvolley femminile è arrivato a seguito di una partita molto combattuta, in un territorio quale quello di Belgrado da sempre molto difficile.

Il primo set infatti, per entrambe le squadre è stato molto equilibrato mentre nel secondo le serbe sono riuscite a sorpassare di misura le azzurre. Con il terzo è arrivata la vera riscossa delle nostre giocatrici che sono riuscite con il quarto set a chiudere il match con grande sicurezza.

Europei pallavolo Italia – Serbia, Mazzanti: “Le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario”

Il Commissario Tecnico azzurro Davide Mazzanti commentando a caldo le impressioni della partita davanti ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “È stata un’estate lunga, in cui abbiamo faticato, ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario.

[…] È stata una fatica incredibile riandare in campo, riuscire a tornare a divertirsi. È stato bello vedere le ragazze in queste ultime partite divertirsi ed esprimere quello che era il loro talento. Le ragazze sono state bravissime, è difficile trovare le parole, è stato un periodo tostissimo ma sono contento per loro e per il movimento, ci serviva”.

Europei pallavolo Italia – Serbia, Manfredi (Federvolley): “Immense le nostre ragazze”

A commentare il grande successo delle azzurre, il Presidente di Federvolley che su Twitter ha scritto: “Campionesse d’Europa!!!!! Immense le nostre ragazze, il CT Davide Mazzanti e il suo staff Bandiera italiana da parte di tutto il mondo della pallavolo italiana va a loro un grandissimo GRAZIE!!! Che bello rivedere nazionale conquistare una medaglia d’oro”.