Eurovision 2022: i rumors su Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan come conduttori

In vista dei preparativi dell'Eurovision 2022 in Italia, emergono i nomi di Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan come padroni di casa

La Rai ha presentato nelle scorse ore il bando ufficiale alla ricerca della città italiana chiamata a ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dopo la vittoria dei Maneskin e della loro “Zitti e buoni”, la kermesse canora si terrà infatti nel nostro Paese, per l’onore e la gioia di tutti i connazionali.

Eurovision 2022: i preparativi in Italia

In lizza vi sono dunque Milano e Torino, mentre secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi” anche le decisioni in merito alla conduzione dell’evento sarebbero agli sgoccioli. La presentazione dello show musicale dovrà essere fatta in inglese, pertanto è chiaro come siano necessarie due personalità in grado di reggere tale richiesta.

Perché ho la sensazione che per #eurovision2022 la Rai punterà ad una conduzione a quattro tipo: Livio Beshir, Ema Stokholma, Carolina Di Domenico e una top model per fare scena? — carotelevip (@carotelevip) July 8, 2021

Se al momento il bravissimo Alessandro Cattelan pare essere il nome più accreditato, a stupire potrebbe essere la scelta sul versante femminile. Ad affiancare l’ex padrone di casa di X-Factor potrebbe infatti essere chiamata nientemeno che Chiara Ferragni, celebrità internazionale da milioni di follower. L’imprenditrice digitale avrebbe in questo modo l’opportunità di esordire per la prima volta in qualità di conduttrice.

Io come revival farei salire sul palco a condurre alcuni dei VJ dell’epoca d’oro di MTV Italia. Giorgia Surina, Ale Cattelan senza dubbio, Carolina di Domenico, Marco Maccarini. #Eurovision2022 #ESCita — Erica R (@justkikka) July 8, 2021

A completare il gruppo di presentatori potrebbe peraltro essere coinvolto anche un ulteriore volto noto del mondo dello spettacolo. Si potrebbe di fatto trattare di un cantante e in questo caso i nomi in lista sarebbero due. Si vocifera infatti di Mika, ormai volto nazional-popolare che parla moltissime lingue, e di Laura Pausini, altrettanto celebre a livello mondiale.