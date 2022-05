Eva Henger operata dopo l’incidente: le sue condizioni

Eva Henger dovrà essere operata per le numerose fratture da lei riportate nel tragico incidente in cui hanno perso la vita due persone.

Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete, Eva Henger dovrà subire un delicato intervento a seguito delle numerose fratture riportate durante l’incidente d’auto da lei avuto nei giorni scorsi (e in cui avrebbero perso la vita due persone).

Eva Henger operata

Eva Henger dovrà essere operata a causa delle numerose fratture da lei riportate alla clavicola, a un braccio e al tallone dopo l’incidente avuto nei giorni scorsi insieme al marito, Massimiliano Caroletti. Nell’incidente sarebbero morte due persone (un uomo e una donna di 70 e 68 anni). Per il momento Eva Henger non ha rotto il silenzio in merito all’accaduto e si troverebbe ricoverata in un ospedale diverso da quello in cui si trova suo marito, che invece sui social ha scritto:

“Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile.

Grazie infinite per l’affetto! questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai.”

L’incidente

Eva Henger e suo marito si stavano dirigendo in Ungheria per acquistare un cane da relagare alla loro figlia, Jennifer, prima di restare coinvolti nel tragico incidente. A seguire in molti sui social hanno attaccato la prima figlia dell’attrice, Mercedesz, che nelle prossime ore dovrebbe approdare all’Isola dei Famosi.

Sua sorella Jennifer è intervenuta sui social prendendo le sue difese e ha affermato:

“Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene. Ora vorrei dire solo di smettere di insultare Memi (Mercedesz Henger, ndr), lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà.”