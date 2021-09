Ezio Greggio, nozze in vista con Romina Pierdomenico? La risposta

Ezio Greggio ha confessato quali sarebbero i suoi progetti futuri insieme alla fidanzata Romina Pierdomenico.

Dal 4 luglio 2018 – data del loro primo appuntamento – Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono più uniti e innamorati che mai. Il conduttore ha svelato quali sarebbero i suoi progetti futuri con la giovane fidanzata.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: la storia d’amore

Oggi Ezio Greggio è felicemente fidanzato con la giovanissima showgirl Romina Pierdomenico. 67 anni lui e 28 lei, la differenza d’età non sembra rappresentare un problema per la coppia, che continua a vivere la propria liaison con la massima riservatezza. Al momento a quanto pare i due non avrebbero in serbo i fiori d’arancio, e a tal proposito lo stesso Ezio Greggio ha sottolineato: “Non badiamo a nulla se non a noi.

Siamo felici così”, e ancora: “Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli”. Quest’anno la coppia ha festeggiato 3 anni d’amore e in tanti si chiedono se un domani la loro storia sia destinata a durare. In passato Ezio Greggio è stato legato a Simona Gobbi, Nina Senicar, e altre famose donne del mondo dello spettacolo.

“Io e Romina ci siamo conosciuti tre anni fa a Montecarlo…Finalmente decidemmo di vederci ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla.

Un segno del destino”, ha dichiarato in merito alla sua storia d’amore con la fidanzata.

Ezio Greggio: il matrimonio

Il conduttore ha divorziato dalla moglie Isabel Bengochea, madre dei suoi due figli, Giacomo e Gabriele. In merito al suo rapporto con i figli e con la sua ex moglie Ezio Greggio ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo e non ha mai rivelato ulteriori dettagli.

Ezio Greggio: la malattia della fidanzata

Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio, ha confessato che a causa di una malattia chiamata psoriasi guttata avrebbe smesso di lavorare per diversi mesi. “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha raccontato la modella, e ancora: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”.