Fabio Fazio dice addio alla Rai: “Manca solo la firma”

Fabio Fazio è pronto a dire addio alla Rai e sarebbe già arrivato il momento delle firme. Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione di Che tempo che fa, programma in onda la domenica sera su Rai3. Un’avventura durata 20 anni che potrebbe essere arrivata alla fine. Il conduttore e la trasmissione potrebbero “che possano passare sul canale Nove, con cui la trattativa sarebbe già in fase avanzatissima. D’altronde già anni fa, in occasione del rinnovo del contratto Rai con Fazio, si era parlato di un forte interessamento del canale del gruppo Discovery“, come si legge in un retroscena di TvBlog. Il passaggio, secondo fonti autorevoli, sembrerebbe ormai certo e mancherebbe solo la firma sul contratto, che è già pronto.

Fabio Fazio, addio alla Rai: la vicenda legata a quella di Massimo Giletti

La vicenda è legata a quella di Massimo Giletti. La chiusura di Non è l’Arena da parte di La7 ha scatenato le voci che vedrebbero il giornalista approdare in Rai proprio nella serata di domenica. Il contratto che lega Fabio Fazio alla Rai è in scadenza e l’amministratore delegato Carlo Fuortes non ha voluto firmare il rinnovo in quanto ritiene che lo debba fare la nuova governance, il suo arrivo per il momento è stato frenato.