Fabio Panetta succederà a Ignazio Visco come prossimo governatore di Bankitalia: è stato avviato l'iter per la nomina

Dal prossimo 1 novembre 2023, Fabio Panetta sarà Governatore dell’istituto Bankitalia: così è stato stabilito ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni ha fatto la sua proposta e il Consiglio superiore della Banca d’Italia si è espresso all’unanimità: ieri al Consiglio dei Ministri si è scelto Fabio Penetta come prossimo Governatore di Bankitalia. Come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall’articolo 19, comma 8, della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statuto della Banca d’Italia, il decreto di nomina sarà presto sottoposto al presidente della Repubblica. Panetta succederà a Ignazio Visco che terminerà la sua funzione in data 31 Ottobre.

Chi è Fabio Panetta: studi e pubblicazioni

Panetta è nato a Roma nel 1959 e si è laureato con lode 23 anni più tardi all’università Luiss. Nel 1985 ha cominciato a lavorare nella Banca d’Italia venendo poi nominato accompanying person da Fazio nel 2004, mentre nel luglio 2011 diviene Direttore Centrale. Infine, a inizio 2020 entra nel comitato esecutivo della Bce. Negli anni, tantissime sue ricerche sono state pubblicate nelle più importanti riviste di settore come l’American Economic Review, il Journal of Finance, il Journal of Money, Credit and Banking, la European Economic Review, il Journal of Banking and Finance e l’Economic Notes.