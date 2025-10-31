Fabrizio Corona a teatro: pochi spettatori, ecco come reagisce

Fabrizio Corona al teatro di Palermo tra provocazioni, frecciatine e controinformazione davanti a pochi spettatori: la sua reazione è immediata.

Tra gossip, cronaca nera e provocazioni mediatiche, Fabrizio Corona continua a trasformare ogni apparizione in un evento controverso. Con il suo tour Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha scelto il teatro come palcoscenico, mescolando intrattenimento, riflessioni personali e attacchi frontali ai giornalisti e ai volti noti della televisione. La tappa di Palermo, con il Teatro Golden semivuoto, ha mostrato come il suo stile diretto e senza filtri continui a dividere pubblico e critica, confermando la capacità di Corona di far parlare di sé, indipendentemente dai pochi spettatori.

Tra polemiche e provocazioni: lo show senza filtri di Fabrizio Corona

La serata al Teatro Golden si è distinta per un tono diretto e a tratti spietato. Corona ha alternato riflessioni personali, commenti sulla cronaca nera e provocazioni ai giornalisti, senza risparmiare critiche a Bruno Vespa, Gianluigi Nuzzi e ad altri protagonisti dell’informazione. “Scarface? Ma chi lo conosce? È roba della procura di Pavia, roba di questa puntata qua”, ha ironizzato riferendosi alle ultime accuse che lo hanno coinvolto.

Non sono mancati riferimenti alla strage di Monreale, all’omicidio di Paolo Taormina e al recente arresto legato all’omicidio Mattarella, fino a celebrazioni di figure iconiche come Pietro Taricone. Critiche anche alla televisione contemporanea e al passaggio generazionale in Mediaset: “La morte del padre è stata un passaggio epocale. Perché c’è differenza tra la tv di Silvio e quella di Piersilvio“.

Il filo conduttore della serata è rimasto però la visione di Corona sulla controinformazione, tra provocazioni e libertà espressiva: “Noi non abbiamo un dovere etico”, ha affermato, rivendicando il diritto a un linguaggio diretto, a volte brutale, condito da battute e qualche imprecazione.

Dopo quasi due ore, tra risate, applausi e momenti di riflessione, l’ex fotografo ha chiuso con un sorriso: “Ultima domanda… poi chiudo, perché sono stanco”, ricevendo un applauso sincero da chi, nonostante il numero limitato, lo ha seguito con attenzione.

Fabrizio Corona a teatro: pochi spettatori, ecco come reagisce

Sabato 25 ottobre, l’ex re dei paparazzi è approdato a Palermo, al Teatro Golden, ma la risposta del pubblico è stata molto al di sotto delle attese: circa 150 spettatori. Senza nascondere la realtà, Corona ha commentato con autoironia:

“Stasera siamo pochi ma buoni, abbiamo portato la televisione su YouTube. E stasera la ripetiamo come se fossimo a casa, visto che siamo pochi. Diciamo che stasera siamo una piccola famiglia”.

Il portale Palermo Today ha confermato la scarsa affluenza, sottolineando come nemmeno le offerte speciali per i biglietti abbiano cambiato la situazione.