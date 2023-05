L’annuncio lo ha dato con alcune dichiarazioni ad Adnkronos e Fabrizio Corona sarà ad Istanbul per la finale dell’Inter: “Rischio la galera ma ci andrò”. Perché rischia il carcere? L’ex re dei paparazzi è in affidamento ai servizi fino al 15 settembre e il match ci sarà il 10 giugno ma lui sembra intenzionato a non perdersi la serata più importante della squadra di cui è tifosissimo.

Fabrizio Corona ad Istanbul per l’Inter

Ha detto Corona: “Non so se sono più contento che con l’Inter siamo arrivati in finale in Champions o che la Juventus è stata eliminata dall’Europa League“. Ed il commento sulla squadra di Inzaghi che si giocherà la Champions a Istanbul contro il Manchester City ha riservato frecciate anche ad altri. Attenzione però: Fabrizio Corona si trova in affidamento in comunità dopo la fine dei domiciliari e deve scontare ancora tre mesi di pena. E tuttavia lui non intende perdersi il super match in Turchia. “A me mancano tre mesi a fine pena, quindi dovrei ‘finire’ il 15 settembre, ma la partita è il 10 giugno”.

La frecciata all’ex Oasis Noel Gallagher

“Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter. Se mi beccano torno in galera e mi faccio gli ultimi tre mesi, se non mi beccano ne vale la pena. Per l’Inter questo e altro”. La frecciata finale a Noel Gallagher, il cantante britannico tifoso del Manchester City. Proprio lui qualche tempo fa si era augurato di trovare l’Inter in finale di Champions definendola “squadra scarsa”. Ha detto Corona: “I fratelli Gallagher alla fine della partita quando ci vedranno vincere si potranno andare ad ubriacare in un pub turco”. E in chiosa: “Noi non solo non abbiamo paura dei fratelli Gallagher, non abbiamo paura nemmeno di Erdogan“.