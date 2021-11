Dure critiche da parte di Fabrizio Corona alla modella Giorgia Soleri. Lei lo asfalta rispondendogli con una poesia

Da parte di Fabrizio Corona sono arrivati dei commenti non richiesti su alcune foto di Giorgia Soleri: lei lo asfalta con la sua risposta.

Corona contro Giorgia Soleri: “Finta radical chic”

Fabrizio Corona è tornato a parlare, questa volta dicendo la sua su Giorgia Soleri, la compagna di Damiano David, frontman dei Maneskin. Negli scorsi giorni da parte di Corona erano arrivate critiche nei confronti della modella, che aveva postato una foto mostrando i peli sotto le ascelle: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno.

” Il commento di Fabrazio Corona rispetto a quella che per la Soleri è una scelta estetica che riguarda solo ed esclusivamente le donne non era passato inosservato.

Ancora Corona sulla Soleri: “Provocazione alla monetizzazione”

Ma a quanto pare Fabrizio Corona trova gusto nel commentare la vita della Soleri: nelle stories ha condiviso un estratto di un articolo su questo tema e ha criticato nuovamente la fidanzata di Damiano. “Provocazione alla monetizzazione a tutti i costi” è stato il commento di Corona, dato che Giorgia Soleri nella foto stava pubblicizzando abbigliamento sportivo.

Insomma si è capito che a Corona la Soleri proprio non piace.

Giorgia Soleri risponde a Corona con una poesia

La risposta di Giorgia Soleri ai commenti di Corona è arrivata dopo alcuni giorni di silenzio. La ragazza ha pubblicato una frase sul suo profilo instagram, che sembra un chiaro messaggio per Fabrizio Corona. Si tratta di una poesia di Joumana Haddad: “Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà.

Ed io Gliel’ho lascio credere. E Avvengo” recita il testo. “di Joumana Haddad, 1998. Più popolare che mai” è stata la didascali aggiunta dalla modella. In molti hanno visto questo gesto come una risposta a Fabrizio Corona:”La libertà di decidere chi essere e come essere. Diglielo“, scrive un follower.”La corona ora è abbinata all’asfalto“. E poi: “Come insegnare“, “Direi che questo è un discorso molto elegante“, “La gente parla, purtroppo, la gente parla…

“. Insomma, Corona-Soleri 0-1.