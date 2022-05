Fabrizio Corona denuncia Nina Moric: cos’è successo

Fabrizio Corona ha sporto denuncia contro la sua ex moglie, Nina Moric. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.

Fabrizio Corona ha sporto denuncia contro la sua ex moglie, Nina Moric, che a suo dire avrebbe prelavato dei soldi nel suo appartamento senza chiedergli il permesso.

Fabrizio Corona denuncia Nina Moric

A quanto pare la tregua è finita tra Fabrizio Corona e Nina Moric.

L’ex Re dei paparazzi infatti avrebbe denunciato l’ex moglie perché, a suo dire, si sarebbe introdotta in casa sua e gli avrebbe sottratto del denaro senza il suo consenso. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che Corona fosse evaso dai domiciliari per chiedere alla Moric dei soldi, ma lui ha smentito la questione. L’avvocato dell’ex Re dei paparazzi, Ivano Chiesa, ha rotto il silenzio in merito alla vicenda affermando:

“Venerdì sera mi telefona Fabrizio per dirmi che Nina Moric si era presa un sacco di soldi.

Gli chiedo a che cosa si stesse riferendo, e dopo avermi spiegato l’accaduto gli dico assolutamente di sporgere denuncia contro di lei. Ma Fabrizio ha da sempre remore nel denunciare la madre di suo figlio. Avendo l’autorizzazione a uscire, è andato a casa della Moric con suo figlio e lei ha detto che Fabrizio la stava minacciando e ha chiamato i carabinieri.” Secondo quanto affermato da Corona e Ivano Chiesa, Nina Moric sarebbe riuscita ad appropriarsi indebitamente di 48500 euro.

L’ex Re dei paparazzi non avrebbe violato i domiciliari.

Fabrizio Corona: le accuse dell’ex moglie

Nei mesi scorsi Nina Moric si è più volte scagliata contro Fabrizio Corona che, a suo dire, le avrebbe impedito di parlare con suo figlio Carlos Maria. Come andranno a finire le cose tra i due?