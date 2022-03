Nina Moric shock: “Fabrizio Corona merita l’ergastolo!”

Nina Moric ha pubblicato alcuni messaggi deliranti contro il suo ex marito, Fabrizio Corona.

Nina Moric contro Fabrizio Corona

Nina Moric è tornata a gettare pesanti accuse contro Fabrizio Corona e, attraverso le sue stories, ha chiesto aiuto per suo figlio, Carlos Maria, che a suo dire si troverebbe a casa del padre e non avrebbe assunto gli psicofarmaci che gli sarebbero stati prescritti.

“Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così”, ha scritto Nina Moric, e ancora: “Carlos non deve essere criticato! Lui è solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata, ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui”.

Secondo quanto affermato dalla Moric, Carlos soffrirebbe di psicosi transitoria/acuta e per questo lei avrebbe chiesto che il giovane venga “salvato” e allontanato dal suo ex marito.

Fabrizio Corona bannato dai social: i dettagli

In tanto Fabrizio Corona sembra esser stato “bannato” dai social e su di lui non si hanno notizia già da alcuni giorni. L’ex Re dei paparazzi replicherà alle parole della showgirl croata? Al momento sulla questione tutto sembra tacere.