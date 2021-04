Fabrizio Corona pubblica su Instagram un messaggio agghiacciante per Pasqua

Fabrizio Corona cerca sostegno su Instagram e dal carcere ha pubblicato un messaggio da brividi per Pasqua.

Il post di Fabrizio Corona: un messaggio da brividi

Sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è comparso un messaggio che ha scosso molte persone: “Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita.

Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà”.

Il post della Santa Pasqua di Resurrezione

Con queste dure parole Corona si è rivolto ai suoi follower per aggiornarli dal carcere. Il suo profilo Instagram è gestito dai suoi collaboratori, visto che Fabrizio Corona è attualmente nel carcere di Monza, dopo che gli sono stati revocati gli arresti domiciliari.

Le condizioni psicologiche di Corona

L’ex re dei paparazzi ha voluto scrivere queste parole dopo i gesti autolesionistici dei giorni scorsi, quando si è provocato dei tagli alle braccia ed è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda.

Subito dopo è stato trasferito in carcere, a Monza, dove dovrà scontare ancora tre anni di reclusione.

Le sue condizioni psicologiche preoccupano la mamma, i parenti e gli amici più stretti, oltre al suo legale Ivano Chiesa. A Corona non manca il sostegno di vip come la conduttrice Nunzia De Girolamo, il cantante Adriano Celentano, la sua ex Belen Rodriguez e il giornalista Massimo Giletti.