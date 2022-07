Fabrizio Corona, viaggio di nozze anticipato con Sara Berbieri: Capri accoglie il loro grande amore.

Fabrizio Corona e la compagna, nonché futura moglie Sara Berbieri, hanno deciso di anticipare il viaggio di nozze. L’ex re dei paparazzi e la giovane fidanzata stanno trascorrendo una vacanza super romantica in un luogo da sogno: Capri.

Fabrizio Corona: viaggio di nozze anticipato con Sara

Dopo diverse store finite male, Fabrizio Corona sembra aver messo la testa a posto. Fidanzato con la 22enne Sara Berbieri da circa un anno, ha rivelato che presto la sposerà. In attesa di pronunciare il fatidico “sì”, i due piccioncini hanno anticipato il viaggio di nozze. Il luogo da sogno che sta accogliendo il loro amore è Capri. Fabrizio, intervistato dal settimanale Chi, ha dichiarato:

“Stiamo benissimo insieme dico davvero. Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”.

Fabrizio e Sara: il trasferimento in America

Corona e la Berbieri fanno sul serio, tanto che hanno diversi progetti di vita insieme. Innanzitutto, desiderano sposarsi e allargare la famiglia. Poi, vorrebbero trasferirsi a vivere in America. Fabrizio ha dichiarato:

“Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo. È vero sono più grande di lei di 26 anni, ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato. Stiamo anche pensando al matrimonio. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta”.

Come al solito, Fabrizio ironizza su se stesso e sulla sua professione. Battute a parte, ha davvero intenzione di mettere su famiglia con Sara e la differenza d’età non lo preoccupa per niente.

Dopo il matrimonio, il sogno di un altro figlio

L’ex re dei paparazzi ha concluso:

“Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio“.

Dopo il matrimonio, Fabrizio e Sara hanno intenzione di avere un figlio. Per Corona sarebbe il secondo pargolo, dopo Carlos Maria avuto da Nina Moric, mentre per la Berbieri sarebbe il primo.