Federica Brignone, presunto fidanzato sotto i riflettori: chi è l’uomo che ha tifato per lei a Milano-Cortina 2026? Ecco cosa sappiamo.

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non si è parlato soltanto di imprese sportive. Il doppio oro conquistato da Federica Brignone ha acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, complice la presenza in tribuna di un uomo, indicato come il nuovo fidanzato della campionessa. Tra vittorie storiche e dettagli che non sono passati inosservati, sport e cronaca rosa si sono intrecciati in un racconto che va oltre la pista.

Federica Brignone: doppio oro alle Olimpiadi

Con il trionfo in slalom gigante al Tofane Alpine Skiing Centre, dopo il successo nel superG, la campionessa valdostana ha scritto una pagina indelebile dello sport italiano.

Le due medaglie d’oro conquistate ai Giochi hanno rafforzato uno status che ormai appare inattaccabile: quello di atleta simbolo dello sci azzurro e figura dominante della scena internazionale. Più vincente italiana nella storia della Coppa del Mondo, oggi è protagonista assoluta non solo delle cronache sportive ma anche delle copertine. Eppure, nonostante l’esposizione mediatica, resta estremamente discreta sulla sfera personale.

Federica Brignone, dopo il doppio oro alle Olimpiadi il retroscena sul nuovo fidanzato: “Stanno insieme”

Nel giorno dell’ennesima impresa olimpica, sugli spalti dell’Olympia delle Tofane non c’erano soltanto familiari e tifosi. Accanto ai genitori della campionessa è stato notato James Mbaye, indicato da Il Resto del Carlino come il nuovo compagno della sciatrice. Modello di origini senegalesi, 196 centimetri di altezza, classe 1990, Mbaye divide il suo lavoro tra Milano, Germania e Turchia. A catturare l’attenzione è stato un dettaglio simbolico: un cappellino tigrato, emblema distintivo di Federica, indossato mentre faceva il tifo con evidente trasporto.

Nelle ore della gara sarebbero apparse sui suoi profili immagini di Cortina e contenuti legati alla vittoria; su Facebook avrebbe condiviso un video realizzato dall’amica Charlotte lungo la pista. Il suo account Instagram è diventato privato proprio nelle ultime ore. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Tuttavia, tra presenze sugli spalti e riferimenti social, i segnali sembrano convergere.