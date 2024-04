Nel corso di Mattino 5, Federica Panicucci ha svelato che Chiara Ferragni e Fedez prendono contributi statali. Si parla di cifre da capogiro, che i due avrebbero percepito negli ultimi anni per alcune loro imprese.

Chiara Ferragni e Fedez “prendono contributi statali”

Federica Panicucci, prendendo spunto da una notizia lanciata da Dagospia, ha affrontato a Mattino 5 un tema spinoso. Al centro della scena ci sono Chiara Ferragni e Fedez e alcuni contributi statali che avrebbero percepito negli ultimi anni. La cifra è folle.

Chiara Ferragni e Fedez: a quanto ammontano i contributi statali?

A quanto ammontano i contributi statali che avrebbero percepito Chiara Ferragni e Fedez? Stando a quanto sostengono i beninformati si tratta di almeno mezzo milione di euro. La Panicucci, ovviamente, ha anche svelato in che modo i soldi pubblici sarebbero finiti nelle tasche dei Ferragnez.

Ferragnez: ecco come hanno ‘diviso’ i contributi statali

Stando a quanto sostiene Dagospia, nel 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe versato ai Ferragnez contributi per le società ancora legate all’emergenza Covid. Nello specifico, Chiara avrebbe intascato 150 mila Euro per il suo brand, mentre le sue altre società Sisterhood e The Blonde Salad Crew hanno guadagnato rispettivamente 116 mila euro e 16 mila euro. Il gruppo Fenice, invece, ha preso 17 mila euro. Fedez, invece, ha ricevuto con la società ZDF ben 270 mila Euro dal Ministero, mentre con la ZEDEF ha preso 10 mila euro.