Federica Pellegrini, il parto è vicino ed è tutto pronto per l'arrivo di "Meringa": anche la cameretta è finita.

Si avvicina il giorno del parto per Federica Pellegrini. La campionessa, tramite i suoi canali social, ha annunciato che è tutto pronto: perfino la cameretta è stata montata. Adesso manca solo l’arrivo di “Meringa“.

Federica Pellegrini: il parto è vicino

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta stanno per diventare genitori della prima figlia. La gravidanza è ormai agli sgoccioli e il parto è vicino. La campionessa ha voluto condividere con i fan anche la cameretta della sua “Meringa” (è questo il soprannome che i futuri genitori hanno dato al bebè per non rendere ancora pubblico il nome).

Federica Pellegrini: com’è la cameretta di “Meringa”?

In vista del parto, Federica e Matteo hanno ultimato anche la cameretta di “Meringa“. Nella stanza dominano colori chiari, specialmente il bianco, il beige e qualche tocco di rosa. Il pezzo forte, però, è il dipinto sulla parete bianca che augura la buonanotte alla bambina.

Quando partorisce Federica Pellegrini?

Federica Pellegrini è vicinissima al parto, ma non sappiamo ancora quando avverrà. La nascita della piccola “Meringa” è attesa a giorni, molto probabilmente entro il 10 gennaio 2024. Nell’attesa, i neo genitori si godono i quattro cagnolini, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, e li preparano all’arrivo della bimba.