Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposano: l’indiscrezione

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono pronti per le nozze? Secondo i rumor in circolazione tutto sarebbe pronto per i fiori d’arancio, previsti per fine luglio 2021.

Tutto sarebbe pronto per il matrimonio tra il calciatore Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi, che insieme hanno avuto un bambino.

I due hanno mantenuto il massimo risebo sulla loro vita privata, sulla nascita del figlio e persino sulle nozze che, secondo il rumor in circolazione, dovrebbero tenersi a luglio 2021. Al momento non è stata ancora svelata la data esatta dei fiori d’arancio, ma alcune informazioni sulla location sono già trapelate: la cerimonia è prevista a Carrara (presso il Duomo di Sant’Andrea). Il ricevimento, invece, si dovrebbe svolgere stabilimento il Principe della Fossa Maestra, recentemente acquistato proprio da Bernardeschi.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia d’amore

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono legati dal 2016 ma hanno sempre preferito vivere la loro storia lontani dalle luci dei riflettori. Anche la gravidanza è stata tenuta praticamente top secret dall’ex gieffina, e lei e Ciardi non hanno mai postato via social le immagini della loro bambina (il cui nome resta tutt’ora top secret). Veronica Ciardi è nota per la sua esperienza al GF Vip, dove catturò l’attenzione dei telespettatori con il suo rapporto con Sarah Nile (anche lei diventata mamma per la prima volta alcuni mesi fa).

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la separazione

Pur avendo vissuto la loro intera storia d’amore nel massimo riserbo, Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno annunciato platealmente la loro rottura nel 2018, salvo poi tornare insieme. “Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa’. Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo,ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell’amore”, aveva scritto lei tramite social, mentre il calciatore aveva aggiunto: “A te che sei una donna speciale dico grazie… Grazie per tutto ciò che mi hai dato, che mi hai fatto sentire, che mi hai fatto provare, ci siamo amati da morire, abbiamo fatto tutto ciò che c’era da fare, ci siamo dati anima e corpo, siamo andati oltre i limiti, siamo sempre rimasti noi stessi…Grazie per avermi fatto crescere e avermi fatto diventare un uomo! Sono orgoglioso della nostra storia… Sei una donna fantastica”.