Federico Perna conferma la relazione con Guendalina Tavassi: “Non giudicatela, siamo felici”

Il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi, Federico Perna, ha preso le difese della sua fidanzata attraverso i social.

Dopo settimane di rumor e pettegolezzi Guendalina Tavassi ha confermato la sua storia con Federico Perna, che via social ha preso le sue difese dopo che in molti l’hanno accusata per la sua nuova liaison.

Federico Perna difende Guendalina Tavassi

E’ ufficiale: Guendalina Tavassi e l’imprenditore romano Federico Perna stanno insieme. La notizia ha fatto storcere il naso ai tanti fan di Guendalina che, solo poche settimane fa, aveva annunciato la fine della sua unione con Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli più piccoli. Dopo che lei e Perna erano stati visti insieme Guendalina è stata costretta ad ammettere la liaison, che avrebbe preferito tenere segreta almeno per un po’ di tempo.

A seguire l’ex volto tv è stata travolta dalle polemiche e sui social Federico Perna è intervenuto nel tentativo di difedenderla: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va avanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, ha scritto l’imprenditore, e ancora: “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme, lei dopo aver tenuto per due mesi i propri bambini tornerà presto da loro, come è giusto che sia, ma non giudicatela, perché senza sapere non si deve parlare.

Detto ciò vi mando un bacio e vi ricordo che Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!”

Guendalina Tavassi: la storia d’amore

La storia d’amore tra Federico Perna e Guendalina Tavassi sarebbe sbocciata all’indomani della rottura tra l’opinionista e Umberto D’Aponte, padre dei suoi due figli, Chloe e Salvatore. Precedentemente Guendalina Tavassi ha avuto un’altra figlia, Gaia, dalla sua relazione con Remo Nicolini.

Guendalina Tavassi: lo sfogo

Dopo che le polemiche l’hanno travolta per via della sua storia con Federico Perna, Guendalina Tavassi ha utilizzato i suoi canali social per confermare la liaison e per chiedere ai fan di rispettare la sua privacy in un momento tanto delicato. “Non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”, aveva scritto via social.