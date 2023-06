Fedez e Gerry Scotti, anche a distanza, si sono resi protagonisti di un vero e proprio botta e risposta relativo al podcast “Muschio selvaggio“, condotto dal rapper e da Davide Marra. Scopriamo cosa si sono detti.

Il primo ad “attaccare” è stato Gerry Scotti che in un video condiviso su TikTok, in maniera ironica, ha detto:

Il tutto è stato affermato mentre era di fronte ad una pianta. Non è tardata ad arrivare, dunque, la risposta di Fedez.

Il rapper stava conducendo una puntata con il cantautore Morgan che è stata particolarmente toccante. Mentre discutevano di programmi televisivi e radiofonici che trattano il tema della musica, Fedez ha deciso di spendere alcune parole su Gerry Scotti:

“Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante“.