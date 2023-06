La lite tra Fedez e Luis Sal ha conquistato tutti, perfino Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta libera ha ironizzato sul loro rapporto, tirando in ballo Muschio Selvaggio, la “mamma” e “l’avvocato”.

Gerry Scotti ironizza su Fedez e Luis Sal

“Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Dillo alla mamma. Dillo all’avocato… Sono su questo canale perché mi preme. Federico non sa che sono qui e spero non tolga il video. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente“: ha dichiarato Luis Sal qualche giorno fa in risposta a Fedez. I due ex amici si sono lanciati diverse frecciatine a distanza, che hanno dato vita a meme che passeranno alla storia. Perfino Gerry Scotti ha voluto ironizzare sulla ‘fine’ di Muschio Selvaggio.

Il video di Gerry Scotti conquista i fan

Gerry Scotti ha condiviso sul suo profilo TikTok un video in cui si mostra mentre ammira il suo “muschio selvaggio“. Il conduttore ha diciarato:

“Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i gironi ma se ne sta andando”.

A didascalia, Gerry ha scritto: “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)“.

Gerry Scotti “l’ha fatto davvero”

Il video di Scotti che ironizza su Fedez e Luis Sal ha conquistato i fan ed è diventato virale. Un utente ha scritto: “Non lo ha fatto davvero“. Gerry, divertito, ha replicato: “Sì che l’ho fatto“.