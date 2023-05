Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: "Sono arrivato al limite"

Fedez ha finalmente parlato del suo rapporto con Luis Sal. Sembra che i due abbiano deciso di interrompere ogni tipo di legame, anche quello lavorativo. Il rapper ha voluto fare chiarezza, anche se ha messo parecchi dubbi ai fan.

Fedez rompe il silenzio su Luis Sal

Da tempo, ormai, Luis Sal non appare più accanto a Fedez nel podcast Muschio Selvaggio. I due, stando a quanto sostengono i beninformati, hanno avuto un pesante litigio. Nelle ultime ore, il marito di Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. “Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile“, ha dichiarato Fedez sui social.

Le parole di Fedez mettono qualche dubbio ai fan

Fedez ha proseguito spiegando che “non posso parlarne, non per mia intenzione“. A quanto pare, è stato Luis Sal a chiedergli di mantenere il silenzio, o almeno questo si coglie dalle sue parole. E’ per questo che il rapper vuole focalizzarsi al meglio sul suo lavoro. Ha dichiarato:

“Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario. (…) L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo”.

Fedez sostituisce Luis Sal con Mr. Marra

In attesa di potersi sbottonare di più sul rapporto con Luis Sal, Fedez ha sostituito l’amico con Mr. Marra. Quest’ultimo è un content creator classe 1991, che avrebbe preso il posto dell’ex collega. Eppure, il rapper non ha ancora cambiato la sigla di Muschio Selvaggio. Questo deve indurre a sperare in un ritorno? Lo scopriremo presto.