La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni ha portato l’attenzione sui dettagli della vita privata del rapper, incluso il suo rapporto con Eleonora Sesana, l’assistente personale del rapper. Sesana è diventata oggetto di interesse mediatico dopo essere stata notata nei social media di Fedez durante un viaggio di lavoro a Miami, evidenziando una presunta vicinanza tra i due.

Fedez, chi è Eleonora Sesana

Eleonora Sesana, laureatasi in Scienze del turismo presso l’Università degli Studi dell’Insubria nel 2012, ha poi approfondito i suoi studi presso l’Università Bicocca di Milano. Ha successivamente ottenuto un master in media digitali presso la 24ORE Business School. Prima di collaborare con Fedez, ha lavorato come assistente personale presso Natasha Slater Studio e come Celebrities Specialist per Dolce & Gabbana.

Anche se non è chiaro da quanto tempo Sesana lavori con Fedez come assistente personale, è diventata una presenza costante nella sua vita professionale e, apparentemente, anche in quella privata. Nonostante la sua preferenza per la riservatezza sui social media, è stata coinvolta in alcuni progetti pubblici, come un cameo nella serie tv “Ferragnez“, che segue la vita di Fedez e Chiara Ferragni.

Fedez e Eleonora Sesana, c’è vicinanza tra i due?

La vicinanza dell’assistente personale al rapper italiano ha sollevato domande sulla natura del loro rapporto, alimentando speculazioni sulla presunta crisi con Ferragni. Tuttavia, nonostante l’interesse mediatico, Eleonora Sesana continua a mantenere discrezione riguardo alla sua vita privata e al suo ruolo nella vita di Fedez.