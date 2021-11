Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia: la confessione in tv

Fedez e Chiara Ferragni hanno confessato di recarsi abitualmente da uno specialista per affrontare la terapia di coppia.

Fedez ha confessato che lui e sua moglie, la famosa influencer Chiara Ferragni, si sarebbero affidati a uno specialista per la terapia di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia

Pur non avendo particolari problemi Chiara Ferragni e Fedez si sono affidati alla terapia di coppia: lo stesso Fedez ha rivelato di essersi recato da uno psicologo a Che tempo che fa e l’argomento verrà ampiamente raccontato dalla coppia anche all’interno della loro serie (The Ferragnez – la serie, in onda dal 9 dicembre su Prime video).

I due hanno deciso di affrontare l’argomento per rompere alcuni tabù legati al sostegno psicologico e hanno dichiarato di aver scelto di andare da uno psicologo per conoscersi meglio. “La cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”, ha dichiarato Fedez. In passato già Chiara Ferragni aveva affermato di aver trovato utile recarsi da uno psicologo soprattutto per gestire i suoi stati d’ansia.

Fedez: Chiara Ferragni dallo psicologo

Durante l’estate 2021 Chiara Ferragni ha confessato di recarsi abitualmente da uno psicologo e ha invitato i suoi fan a rivolgersi ad uno specialista in caso di problemi irrisolti. L’influencer ha anche confessato che la terapia le sarebbe stata d’aiuto quando a Los Angeles, lontana dalla famiglia, avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di ansia. “Ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti.

Negli ultimi tre anni mi sono fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Mentre di attacchi di panico ho sofferto un po’ nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa.”

Fedez: la serie

Il 9 dicembre su Prime Video andrà in onda la serie tv The Ferragnez, dove Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero raccontati ancor più di quanto già non facciano attraverso i social. Nella serie saranno inoltre presenti i loro familiari più intimi e ovviamente i due figli, Leone e Vittoria.