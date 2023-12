Dopo lo scandalo del pandoro di Chiara Ferragni, Fedez ha rotto il silenzio. Proprio come lei infatti ha deciso di chiudersi in un periodo di stop dai social, ora però sta condividendo post delle sue vacanze natalizie.

Fedez è tornato sui social dopo lo scandalo del pandoro

Direttamente tirato in ballo per lo scandalo del pandoro Balocco che ha coinvolto sua moglie Chiara Ferragni, Fedez l’ha difesa a spada tratta e poi si è momentaneamente fermato con le pubblicazioni social.

Ora il rapper sta pubblicando di nuovo dei post e sono tutti a tema natalizio, ad esempio ci sono i video della piccola Vittoria sotto l’albero di Natale, poi il cane, con il padre Franco e alcune foto promozionali con il collega Rondo da Sosa.

Fedez sul caso Ferragni

E per quanto riguarda lo scandalo della beneficenza che Chiara Ferragni avrebbe dovuto fare con il pandoro realizzato insieme alla Balocco?

Di quello non dice nulla, in realtà molto è stato detto e ha sparato a zero su tutti coloro che in questo periodo hanno attaccato l’influencer.

Ora vuole ripartire Fedez e così è tornato per i suoi followers a condividere gli impegni lavorativi e la quotidianità, senza continuare con la polemica e con i botta e risposta con i personaggi che parlano della moglie come “finta buonista”.

Secondo i Ferragnez si sarebbe trattato tutto di un fraintendimento e intendono andare avanti a testa alta, rimediando con una donazione all’ospedale tirato in ballo.

Prima dei post di lui, lei è stata avvistata dopo una settimana in cui non si avevano notizie, a Parco Sempione con la mamma Marina e i figli. Prosegue invece il silenzio social per lei e l’ultima pubblicazione è proprio il video di scuse pubblicato il 18 dicembre scorso.