Chiara Ferragni, la prima passeggiata con i figli dopo il caso Balocco

A seguito dell’esplosione del caso, Chiara Ferragni era rimasta chiusa in casa diradando anche la presenza sui social. Nella mattinata di domenica 24 dicembre, a poche ore dal Natale, l’influencer è uscita di casa per la prima volta e ha fatto una passeggiata. Con i due figli Leone e Vittoria, la madre e la tata al seguito ha scelto di fermarsi al parco Sempione di Milano dove hanno trascorso qualche momento di tranquillità.

Chiara Ferragni, la prima passeggiata dopo lo scoppio del caso Balocco

Stando a quanto si apprende, Chiara Ferragni sarebbe apparsa serena in volto mentre accompagnava i due figli tra un gioco ed un altro. Il periodo che la famiglia sta affrontando non è certo dei più facili tanto che – riporta Linkiesta – nei programmi ci sarebbe quello di partire in montagna con lo scopo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Lo scandalo del pandoro ha avuto una risonanza tale da arrivare anche sui media stranieri come ad esempio la BBC, trovando però purtroppo un unica difesa pubblica, ossia quella della stilista Donatella Versace.

Lucarelli: “Fanno un gigantesco spot alla loro reputazione”

Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli, in una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, ha osservato come i Ferragnez, non si sarebbero mai spesi sul lungo termine nelle cause in cui credono: “Fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi. Infatti Fedez per giustificare la disonestà di fondo nell’operazione pandoro ha tirato fuori i jolly delle beneficenze precedenti. In questo modo hanno crediti infiniti”.