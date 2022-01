Fedez non indossa la fede nuziale: caos in rete

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? La voce è diventata sempre più insistente a causa dell'assenza della fede alla mano del rapper.

Sui socail si è sparsa la voce che Fedez e Chiara Ferragni stiano attraversando un periodo di crisi a causa dell’assenza della fede nuziale alla mano del rapper.

Fedez: la fede nuziale

Sui social in tanti si sono accorti che il rapper Fedez non indosserebbe più la fede nuziale e questo ha fatto sì che si spargesse la voce che tra lui e Chiara Ferragni fosse in corso una crisi.

Sulla questione al momento non vi sarebbero conferme, e del resto la coppia ha continuato a mostrarsi – negli ultimi giorni – felice e serena attraverso i social. I due hanno attraversato un periodo particolarmente difficile durante le feste, quando entrambi sono risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo anno è stato particolarmente importante per la coppia: a marzo 2021 i due sono infatti diventati genitori della loro seconda bambina, Vittoria.

Fedez e Chiara Ferragni: la lite

Le voci di una presunta crisi avevano travolto la coppia anche durante l’estate 2021, quando erano stati paparazzati in barca durante una furibonda lite. In seguito lo stesso Fedez aveva rotto il silenzio in merito a quanto accaduto specificando che non ci fossero problemi tra lui e la moglie. “Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano.

Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate”, aveva dichiarato il rapper in merito all’accaduto.

Fedez: il trasloco

Anche il 2022 sarà un anno ricco di novità per la coppia, che ha già annunciato di aver acquistato un lussuoso appartamento nel quartiere di City Life a Milano. I due, dunque, traslocheranno in una casa più grande insieme ai loro due bambini.

“Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”, ha dichiarato Chiara Ferragni, e ancora: “È un appartamento come piace a noi e devono ancora costruirlo: dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e c’è tempo per organizzarlo al meglio”.