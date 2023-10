L’improvviso malore di Fedez, che l’ha costretto a subire ben due interventi, ha scombussolato anche X Factor 2023. Il rapper è giudice del programma, per cui nelle ultime ore si sta parlando di un suo possibile sostituto.

Fedez sostituito a X Factor 2023?

Da circa una settimana, Fedez è ricoverato all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un malore. Il rapper ha avuto un’emorragia interna causata da due ulcere ed è stato operato per ben due volte. La situazione è ancora molto delicata, tanto che ha avuto bisogno di tre trasfusioni di sangue. Come dichiarato dal padre Franco Lucia, Federico è ancora molto debole e per il momento non si parla di dimissioni. La domanda, quindi, sorge spontanea: si sta pensando ad un suo sostituto a X Factor 2023?

X Factor 2023: le ipotesi sul sostituto di Fedez

Il prossimo 23 ottobre, a X Factor 2023 inizieranno i Live, motivo per cui i fan del talent di Sky si stanno chiedendo se Fedez verrà sostituito o meno. Al momento, è bene sottolinearlo, non si hanno notizie ufficiali. Secondo Il Messaggero, però, ci sono diverse ipotesi. Innanzitutto, Fedez potrebbe prendere parte al programma con un collegamento, da casa o dall’ospedale, in attesa di rimettersi in forze.

I nomi dei papabili sostituti di Fedez

Soltanto in casi estremi, quindi, si valuterebbe una sostituzione di Fedez a X Factor 2023. Quest’ultima sembra essere indirizzata su due nomi in particolare: J-Ax o Annalisa. Ovviamente, potrebbe anche accadere il miracolo, ossia che il rapper sia tornato in forma per il 23 ottobre.