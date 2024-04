Fedez sta trascorrendo il suo tempo dividendosi tra i figli, i genitori e la sua assistente. La sua vita da single è iniziata con un bel viaggio a Miami.

Fedez, la sua vita da single: tra figli e Eleonora Sesana

Quella di Fedez è una nuova vita, una vita da single, un nuovo inizio. Ora il rapper si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria, accompagnato dai genitori Franco Lucia e Tatiana. Prima di volare in America, però, è stato beccato a Roma dal settimanale Chi. Una fuga nella Capitale per lavoro, accompagnato dalla fedele assistente Eleonora Sesana, con cui trascorre moltissimo tempo.

Alcune voci hanno parlato di un’amicizia speciale tra Fedez e la sua assistente, visto che sembrano essere diventati inseparabili. Il settimanale Chi ha specificato che Fedez diventa molto espansivo quando si fida di una persona. I due hanno girato per alcuni appuntamenti di lavoro, accompagnati da guardia del corpo e autista, poi sono tornati in hotel e hanno trascorso la serata in un locale alla moda e in discoteca. Eleonora Sesana è laureata in Scienze del Turismo all’Università Bicocca di Milano e specializzata in media digitali. Ha lavorato per un’agenzia di pubbliche relazioni e come Celebrities Specialist per Dolce e Gabbana.

Fedez, la sua vita da single: le vacanze dopo la separazione

Fedez dopo la separazione si è dato alle spese pazze. Ha traslocato in una nuova casa, un super attico a Milano, e poi ha acquistato una Ferrari. Infine, ha deciso di godersi una vacanza a Miami con i suoi figli. Ha postato qualche scatto su Instagram con i bambini e i genitori. I piccoli avevano appena trascorso una vacanza a Dubai con Chiara Ferragni.