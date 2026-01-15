Fedez, terzo figlio in arrivo? La scena in montagna alimenta il gossip

Fedez aspetta un figlio dalla compagna Giulia Honegger? Dopo la vacanza della coppia in montagna è esploso il gossip. Ecco perché.

Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, è tornato al centro del gossip. Il rapper ha trascorso le vacanze di Capodanno in montagna, a St.

Moritz, con la compagna Giulia Honegger, con la quale sta dalla scorsa estate. Proprio durante questa vacanza, un dettaglio non è passato inosservato, tanto che in molti hanno cominciato a ipotizzare che Fedez, dopo Leone e Vittoria, stia per diventare nuovamente padre. Come riportato dal Settimanale Oggi, a un certo punto Fedez si è presentato “vestito come un guerrigliero con il passamontagna nero”, mentre Giulia “si stringeva in vita una coperta: un gesto rivelatore? Tra gli amici si sussurra che sia incinta.” Ma, sarà davvero così?

Fedez, terzo figlio in arrivo? La smentita di Giulia Honegger

Dopo l’indiscrezione apparsa sul Settimanale Oggi, che parla della possibile gravidanza di Giulia Honegger, che renderebbe dunque Fedez nuovamente padre, è la diretta interessata a smentire il gossip, dichiarando che le voci non sono vere, ricevendo subito sostegno da parte dello staff del rapper, il quale, puntualizza il Settimanale “ha più volte precisato: guarda che non è un’intervista, eh!” In vacanza a St. Moritz erano presenti anche Leone e Vittoria, i figli del rapper e Chiara Ferragni, con Giulia che si è mostrata molto in sintonia soprattutto con Vittoria.