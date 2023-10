Il drammatico episodio è avvenuto nella notte fra le strade di Roma, dove un giovane uomo di 29 anni ha fermato altri due ragazzi per chiedere loro delle informazioni sulla via più rapida per raggiungere la stazione Termini. Ad un tratto, però, l’uomo ha estratto un coltello dal taschino e ha colpito alla gola la persona di fronte a lui: poco dopo il 29enne è stato fermato dalla polizia.

Chiede informazioni a due ragazzi e ne accoltella uno: l’episodio

Ci troviamo davanti un bar romano e da poco è passata la mezzanotte. La scena a cui assistiamo sembra essere delle più innocue: un ragazzo che ferma altri due giovani per chiedere loro informazioni sulla strada da imboccare. Ad un tratto, però, accade l’imponderabile: il ragazzo estrae un coltello dalle sue tasche e colpisce alla gola uno dei suoi interlocutori. È questo quanto accaduto questa notte in via Michele Di Lando a Roma. L’uomo, completamente vestito di bianco, dopo aver colpito vigliaccamente il ragazzo che si era appena girato dandogli le spalle, è riuscito a fuggire, ma non ha fatto molta strada.

Chiede informazioni a due ragazzi e ne accoltella uno: l’arresto

Gli agenti della polizia accorsi sul posto, infatti, ci hanno messo ben poco a rintracciare e a riconoscere il colpevole, che al momento del suo ritrovamento aveva ancora con sè l’arma da taglio sporca di sangue. Il 29enne, che poi si è scoperto essere di origine marocchina, è stato arrestato e dovrà ora rispondere della pesante accusa di tentato omicidio. L’uomo di 32 anni colpito dalla coltellata, invece, è stato portato dai sanitari al policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato d’urgenza. L’uomo è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che ha avuto buon esito, ma il 32enne risulta comunque essere in pericolo di vita.