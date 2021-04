Festival del Fundraising 2021, il programma delle quattro plenarie della 14esima edizione

Quattro plenarie durante le quali si alterneranno sul palco oltre 60 speaker italiani e internazionali: il programma completo del Festival del Fundraising 2021.

Appuntamenti imperdibili, ospiti d’eccezione e un programma ricchissimo di eventi formativi e occasioni di networking. Questo e molto altro attende tutti coloro che parteciperanno alla 14esima edizione del Festival del Fundraising, in programma dal 9 all’11 giugno 2021 in una doppia versione: online e al Pala Riccione.

Festival del Fundraising 2021, le 4 plenarie

L’evento prevede quattro plenarie durante le quali si alterneranno sul palco oltre 60 speaker, italiani e internazionali, che guideranno i partecipanti al Festival del Fundraising 2021 per aiutarli a conoscere meglio il mondo del nonprofit. Ecco tutti i momenti più attesi delle tre giornate.

Gli eventi di mercoledì 9 giugno

La prima plenaria di mercoledì 9 giugno sarà aperta da Francesco Tesei, autore e protagonista della serie televisiva Il Mentalista che insegnerà al pubblico come influenzare le decisioni dei potenziali donatori attraverso elementi non verbali e solo apparentemente secondari quali la postura del corpo, la musica, il profumo e le immagini.

Nella stessa giornata si terrà una seconda plenaria dal titolo Effetto Ferragnez che analizzerà la campagna di crowdfunding promossa da Chiara Ferragni e Fedez in occasione della prima ondata di Coronavirus in Italia, quando i coniugi hanno raccolto quasi 5 milioni in poche ore. Il tutto senza servirsi di nessuna organizzazione noprofit, ma sfruttando unicamente la propria influenza sui social network. Un precedente che non può fare a meno di sollevare una riflessione sul futuro delle associazioni nonprofit e sulle trasformazioni a cui il mondo del funraising andrà incontro nei prossimi anni. I protagonisti dell’incontro saranno Valerio Melandri (fondatore del Festival nonché direttore del Master in Fundraising di Forlì), John Coventry (Senior International Director di GoFundMe) e Katie Bisbee (Responsabile Marketing di DonorsChoose).

Gli eventi di giovedì 10 giugno

Di futuro del fundraising si parlerà anche nella plenaria di giovedì 10 giugno dedicata alla Digital Transformation, ovvero alle come la tecnologia e il digitale possono rivoluzionare il modo di fare crowdfunding. Sul palco si alterneranno Wawira Njiru (fondatrice di Food for Education), Francesco Ambrogetti (Supporter Engagement UNICEF di New York), Tim Kachuriak (Chief Innovation and Optimization Officer di NextAfter) e Houssam Chahine (Head of UNHCR’s Private Sector Partnerships MENA).

Gli eventi di venerdì 11 giugno

Infine, con la plenaria di venerdì 11 giugno dal titolo Il coraggio di cambiare, i partecipanti al Festival del Fundraising 2021 potranno ascoltare due storie emblematiche capaci di ispirare e di ricordare che dietro ogni ostacolo si cela sempre un’opportunità che aspetta di essere colta. A spiegarlo, ripercorrendo i propri passi nel mondo del nonprofit, saranno Natascia Astolfi (fundraiser creatrice del “Percorso Giacomo”) e Jordan Evans (vide direttore della NASA Jet Propulsione a capo della missione che è riuscita nell’impresa di portare il rover Curiosity su Marte).

L’early bird per il Festival del Fundraising 2021 è ormai terminato, ma è ancora possibile acquistare biglietti direttamente sul sito dell’evento.