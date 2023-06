Il padre è intervenuto per fermare il 37enne che stava molestando l'ex fidanzata: la lite è sfociata in violenza

Una furiosa lite stava per trasformarsi in una tragedia in una paese della Brianza. Un uomo di 37 anni continuava a molestare l’ex fidanzata quando il padre di lui ha deciso di intervenire. Il 60enne ha strappato dalle mani del figlio il martello che stava brandendo e lo ha colpito sulla testa.

Figlio molesta l’ex fidanzata: scatta il litigio con il padre che lo colpisce con una martellata

La terribile lite è scoppiata durante il fine settimana in una palazzina di un paese della Brianza. Due ex fidanzati, che vivono entrambi nel medesimo condominio, sono i protagonisti della vicenda. L’uomo, 37 anni, non aveva mai accettato la separazione e proseguiva a molestare l’ex compagna tra episodi di violenza e vessazioni. Questa volta, però, qualcuno è intervenuto: il padre del ragazzo è corso in aiuto dell’ex nuora.

L’intervento del 60enne e la violenza della martellata

“Ora vado e spacco tutto” – avrebbe detto, come testimoniato anche da alcuni vicini che hanno assistito alla scena, il 37enne che minaccioso si stava avvicinando con un martello all’appartamento della ragazza. Il padre lo ha sentito e gli è corso incontro per fermarlo, facendo scoppiare una lite. Al termine dell’alterco, l’uomo ha strappato di mano il martello a suo figlio e lo ha colpito con una tremenda botta in testa. Il 37enne non ha riportato gravi danni, solo una lieve ferita all nuca, mentre sul posto arrivavano i carabinieri.