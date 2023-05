Finale di Champions League, Inter-Manchester City: dove e quando vederla in tv

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi nel calcio europeo: la finale di Champion League. Si giocherà all’Ataturk Stadium di Istanbul: Inter di Inzaghi da una parte, Manchester City di Guardiola dall’altra. Di seguito, tutte le informazioni utili su quando e dove seguirla in tv.

Finale Champions League, dove e quando seguirla?

È partito il countdown per sabato 10 giugno. La partita inizierà alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta tv in Italia su Sky Sport Uno in pay (streaming Sky Go) e in chiaro su Canale 5 (streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it). La finale sarà visibile anche su Now Tv per gli abbonati alla piattaforma. Come sempre, non mancheranno gli aggiornamenti in tempo reale da parte di Sportface.it.

Per i tifosi nerazzurri che vogliono andare a Istanbul

Per i più audaci che hanno invece intenzione di accompagnare l’Inter a Istanbul, il club nerazzurro fornirà a breve tutte le informazioni utili relative alle fasi di vendita dei biglietti e dei pacchetti previsti: saranno probabilmente messe a disposizione accoppiate di biglietto e pullman (o biglietto e aereo). La questione del prezzo dei biglietti aerei è delicata. Dando un’occhiata ai siti delle compagnie aeree Turkish Airlines e Pegasus (che operano sulla tratta Milano-Istanbul), è subito evidente l’impennata dei prezzi dei voli diretti. Nonostante ciò, le disponibilità sono agli sgoccioli. Facendo dei primi conti approssimativi, un tifoso che prenota la partenza per il giorno stesso della finale e il ritorno per il giorno seguente rischia di spendere oltre mille euro.