In casa neroazzurra arriva la qualificazione alla finale di Champions League. Di seguito le parole del presidente Steven Zhang ai microfoni di Mediaset e Sky Sport sul traguardo raggiunto dalla squadra di Simone Inzaghi.

Zhang dopo la vittoria sul Milan

«All’inizio della stagione era difficile da credere. Solo Lukaku ha detto che ci saremmo arrivati e giorno dopo giorno l’abbiamo conquistata. Sette anni fa abbiamo comprato l’Inter e abbiamo subito capito il focus del club che è quello di vincere. Vogliamo continuare così. Inzaghi ha una mentalità vincente e alti e bassi ci possono essere in ogni stagione. È stato bravissimo a riportare tutto sulla rotta giusta. Sono due squadre fortissime e l’Inter ha anche superato un girone con squadre fortissime. Sarà una bellissima finale.

Naturalmente è la più grande emozione insieme allo scudetto. Siamo in finale di Champions, qualcosa di incredibile che non accade ogni stagione. Merito all’allenatore e a tutto lo staff. La finale è una partita in cui tutto è possibile. Qualsiasi cosa può accadere in novanta minuti: ci crediamo e vogliamo andare in questa direzione. Chiamato papà? Non ancora, di sicuro ha guardato la partita, se non vinciamo mi mette pressione. Cambia storia della proprietà? È il settimo anno che sono qui, da quando avevo 24 anni. Ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Champions, ora abbiamo reso possibile questo sogno: abbiamo fatto il nostro lavoro, riportare l’Inter al top e fino a che saremo qui, ogni giorno lavoreremo per mantenere l’Inter in questa posizione».

Sul mercato e Inzaghi

«Una campagna acquisti è sempre un’opportunità di crescita, di miglioramento. Ho tanti professionisti intorno a me e i risultati dimostrano che in ogni mercato abbiamo lavorato bene. Fin quando ci sarò, l’obiettivo di ogni sessione è fare una squadra migliore. Inzaghi? Lui è sempre calmo, pacato, è una qualità incredibile. È l’unico allenatore che non mi chiede calciatori in particolare».