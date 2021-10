Finalina Nations League, Italia-Belgio 2-1: magico terzo posto per gli azzurri

Terzo posto sofferto, ma meritato per gli azzurri che hanno vinto contro il Belgio per 2-1. Gol di Barella e Berardi.

Terzo posto sofferto, ma meritato alle finali di Nations League per gli azzurri che hanno sconfitto il Belgio grazie alle reti preziose di Barella e Berardi. Una vittoria fondamentale non solo sul piano del ranking, ma anche sul piano morale.

Gli azzurri erano usciti da una sconfitta con la Spagna pesante. Ora si riparte da qui perché la strada per il Qatar è ancora lunga.

Nations League Italia Belgio, il secondo tempo

Con il secondo tempo la situazione si capovolge per l’Italia. Nei primissimi minuti Barella grazie ad un calcio al volo colpito da destra ha fulminato la porta avversaria portando gli azzurri in vantaggio. Sulla metà del secondo tempo i Belgi hanno ripreso coraggio con alcune azioni pericolose che Donnarumma è riuscito a scacciare via con sicurezza.

Al 65esimo gli azzurri blindano il risultato con il 2-1 segnato grazie al calcio di rigore tirato da Berardi.

L’attaccante del Sassuolo non sbaglia e nonostante Courtois abbia provato a tuffarsi in direzione del pallone, impedire il raddoppio è stato impossibile. All’86esimo, quando il 2-0 sembrava ormai essere scontato, De Ketelaere ha riportato i belgi in partita accorciando così le distanze. Non c’è stato però nulla da fare e gli azzurri hanno guadagnato un terzo posto che vale oro.

Nations League Italia Belgio, il primo tempo

Il primo tempo è stato equilibrato con entrambe le squadre che hanno creato occasioni di rete che hanno fatto fatica a concretizzarsi.

Si segnala in particolare una splendida occasione di Chiesa che al terzo minuto della partita ha cercato il primo gol con la palla che è finita alta al di sopra della traversa. Al tredicesimo minuto arriva la prima ammonizione che è stata data al belga Vertonghen che è intervenuto duramente su Berardi. Al 22esimo minuto ci riprova ancora Raspadori che ha sfiorato nuovamente il vantaggio con una palla che per questione di centimetri ha mancato la porta. Il primo tempo si è chiuso in parità sullo 0-0.

