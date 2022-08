Fiorentina, lutto in casa Viola: è morto a 91 anni Alberto Orzan

Alberto Orzan è morto all'età di 91 anni: l'ex difensore della Fiorentina, protagonista coi Viola dello scudetto del 1956 si è spento oggi

Alberto Orzan è morto. L’ex calciatore professionista che aveva militato anche nell’Udinese e soprattutto nella Fiorentina, si è spento oggi all’età di 91 anni.

Morte Alberto Orzan: è scomparso l’ex difensore della Fiorentina

Alberto Orzan si è spento all’età di 91 anni.

Il forte ex difensore della Fiorentina e dell’Udinese, che coi Viola si era reso protagonista delle vittorie in Coppa delle Coppe e soprattutto del campionato di Serie A della stagione 1955/56, è morto oggi. La società viola ha diramato un comunicato ufficiale in cui saluta Orzan per l’ultima volta: “Il presidente, Rocco Commisso, e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia per la morte di Alberto Orzan, campione d’Italia nel ’56 e vincitore della Coppa delle Coppe del 1961.

Resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi viola.” I funerali si terranno domani nelle Cappelle della Misericordia in viale Milton a Firenze.

La decisione della Fiorentina: domenica in campo con il lutto al braccio

I Viola hanno anche deciso di scendere in campo domenica con il lutto nero al braccio, proprio a ricordo dello scomparso Orzan. L’11 fiorentino esordirà nella Serie A 2022-23 proprio domenica 14 agosto alle 18 e 30 contro la Cremonese.