Il futuro lavorativo di Flavio Insinna è ancora tutto da scrivere. Queste le parole utilizzate dall’attore e conduttore per commentare il suo probabile arrivo a La7. Vediamo quali saranno i suoi impegni per i prossimi mesi.

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Flavio Insinna ha parlato del suo futuro lavorativo. Anche se non condurrà più L’Eredità, che è andato nelle mani di Pino Insegno, l’attore ha ancora parecchi impegni con la Rai. Innanzitutto, da venerdì 25 agosto sarà al timone delle tre puntate speciali di TechetecheShow, dedicate a Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. In merito ha dichiarato:

“Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi tutto o avere visto tutto di questi tre giganti”.

Nel futuro lavorativo di Flavio c’è e ci sarà sempre il teatro, il suo primo amore. In questi giorni sta preparando uno nuovo spettacolo dedicato all’indimenticabile Nino Manfredi. Insinna ha dichiarato:

“Stiamo provando con Luca Manfredi ‘Gente di facili costumi’, un omaggio al grande Nino per i 100 anni dalla nascita. Avremmo dovuto farlo nel 2021 ma il Covid ha scombinato tutto. Con me sul palco c’è Giulia Fiume. Il sogno è metterlo in scena a Roma per qualche sera durante le feste di Natale, e poi ragionare sulla possibilità di portarlo in giro”.