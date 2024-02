Una rapina da migliaia di euro a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Assalto all’ufficio postale di San Marco in Lamis, cos’è successo?

I malviventi, giunti sul luogo nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno messo a segno una rapina all’ufficio postale, con una ruspa. L’utilizzo del mezzo edile per sradicare il bancomat e rubare il bottino dalla cassaforte, per un valore di 325mila euro.

Assalto all’ufficio postale e la mossa astuta dei malviventi

I malviventi hanno incendiato tre automobili lungo la statale 272, che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, per favorire la fuga. E, per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine, hanno ben pensato di posizionare sulla stessa statale una catena in acciaio, legata alle estremità dei due guard-rail, bloccando la carreggiata e di conseguenza il passaggio alle auto.

Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza, per risalire ai malviventi, ad agire sarebbero state almeno cinque persone.

Le parole del sindaco in merito all’assalto dell’ufficio postale

Le prime parole del sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, sulla vicenda: