Foggia, scoppia un incendio in un appartamento: muore un 60enne

Un terribile decesso in Puglia, nell’aera di Foggia, dove scoppia un incendio in un appartamento e muore un 60enne. Da quanto si apprende in questa ore che la notizia è stata diffusa dai media la vittima era sola in casa e le fiamme non gli hanno lasciato scampo alcuno. Molto probabilmente l’uomo è morto o è rimasto stordito dalle esalazioni del fumo e poi il rogo lo ha ucciso.

Incendio in appartamento: muore un 60enne

I media territoriali spiegano che comunque che un uomo di 60 anni è morto in un rogo che si è sviluppato per cause accidentali all’interno del suo appartamento. La casa in cui hanno attecchito le fiamme si trova a Cagnano Varano nel Foggiano. E pare che al momento della tragedia l’uomo fosse solo in casa. Le testate locali raccontano che le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito forse dovuto ad un “malfunzionamento di una stufa”.

L’arrivo di Vigili del fuoco e carabinieri

A prescindere dall’innesco sui cui dovranno far luce i team del 115, il dato terribile è stato che in pochi istanti l’incendio ha avvolto tutta l’abitazione. Sul posto, richiamati dai residenti, hanno operato i vigili del fuoco mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della territoriale.