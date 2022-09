Due corrieri viaggiavano con 26 kg di cocaina. Sopra i panetti la foto di Al Capone. Il carico aveva un valore di 5 milioni.

Foggia, viaggiavano con 26 kg di cocaina: carico da 5 milioni

Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza della Tenenza di Torre Fantine a San Severo, in provincia di Foggia. Una coppia è stata trovata in possesso di 26 kg di cocaina, nascosta sotto il sedile della macchina. Il valore del carico è di 5 milioni. I due, di origine albanese, sono stati fermati dalle autorità per dei controlli in una stazione di servizio, mentre viaggiavano con passaporto svedese. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento dei due.

La donna sarebbe scesa dall’auto per osservare la zona, mentre lui stava in macchina e monitorava a distanza. Il loro comportamento ha convinto i finanzieri a fare un’ispezione. La coppia ha cercato di depistare i controlli, ma gli agenti hanno scoperto due doppifondi comandati da un sistema idraulico sotto il sedile.

Panetti di droga con la foto di Al Capone

All’interno dell’auto erano presenti 26 kg di sostanza stupefacente divisa in panetti, con foto che ritraevano il gangstar italo-americano Al Capone.

Dopo essere stata tagliata, la sostanza avrebbe portato un guadagno di oltre 5 milioni una volta venduta. I due sono stati arrestati e portati nella Casa Circondariale di Foggia con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta del più importante sequestro di cocaina nella zona negli ultimi 20 anni. I due hanno spiegato che si sarebbero dovuti imbarcare per la Grecia.