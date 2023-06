A Forano, un 17enne è stato trovato morto dalla mamma che era andato a svegliarlo: pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali nel sonno. Poche ore dopo la tragedia, si è spenta anche la nonna 90enne del ragazzo.

Forano, 17enne morto nel sonno: la scoperta della madre. Poi muore anche la nonna

Nonna e nipote sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. È successo a Forano, in provincia di Rieti, nella mattinata di giovedì 1° giugno, quando Samuele Rosandini, 17 anni, è trovato senza vita dalla mamma Letizia che era andata in camera del figlio per svegliarlo.

La donna ha subito dato l’allarme. All’arrivo del 118 sul posto, i paramedici hanno tentato di rianimare il ragazzo ma ogni sforzo si è infine rivelato vano.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che l’adolescente sia morto nel sonno. Le cause della morte, quindi, sono state ritenute naturali. Per questo motivo, è stato deciso di non disporre l’autopsia.

Il cordoglio dei concittadini

A distanze di poche ore dalla prematura e drammatica scomparsa di Samuele, si è spenta anche sua nonna novantenne. In una sola giornata, quindi, la famiglia Rosandini ha dovuto affrontare e sopravvivere a due devastanti lutti.

Quanto accaduto a Forano ha profondamente sconvolto la comunità che si è stretta intorno al nucleo familiare. Presso l’abitazione della cittadina in provincia di Rieti in cui si è consumata la tragedia, si sta assistendo a un continuo andirivieni di concittadini spinti dalla volontà di esprimere cordoglio e vicinanza.