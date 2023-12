Francesca Brambilla ha partorito e, finalmente, ha presentato il fidanzato ai fan. Fino ad oggi, il volto del neo papà era sconosciuto. L’ex Bona Sorte di Avanti un altro ha messo al mondo una splendida femminuccia.

Francesca Brambilla ha partorito: la prima foto con il fidanzato

Fiocco rosa in casa di Francesca Brambilla e del fidanzato. L’ex Bona Sorte di Avanti un altro ha partorito una bellissima femminuccia: la piccola Amaya Luce. L’annuncio è arrivato dalla neo mamma che, via Instagram, ne ha approfittato per presentare il compagno ai fan.

L’annuncio di Francesca Brambilla

Francesca ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraggono con il fidanzato e la piccola Amaya Luce. A didascalia, ha scritto:

“Ora so il vero significato della parola.. AMORE. Benvenuta amore nostro Amaya Luce”.

Il parto è andato bene e sia la neo mamma che la bimba godono di ottima salute.

Chi è il fidanzato di Francesca Brambilla?

Anche se Francesca Brambilla ha mostrato il viso dei fidanzato ai fan, la sua identità resta sconosciuta. Non conosciamo il suo nome, né tantomeno la professione che svolge. Stando alla foto, possiamo solo ipotizzare che il neo papà sia coetaneo dell’ex Bona Sorte di Avanti un altro.