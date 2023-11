Francesca Brambilla sta per diventare mamma e il suo pancione è davvero immenso. Possibile che sia incinta di due gemelli? L’ex Bonas di Avanti un Altro ha vuotato il sacco.

Francesca Brambilla è incinta di due gemelli?

Classe 1992, Francesca Brambilla ha annunciato di essere incinta lo scorso agosto. L’ex Bonas di Avanti un altro non ha ancora svelato chi è il futuro papà, ma negli ultimi mesi ha condiviso con i fan la crescita del suo pancione. Adesso è davvero immenso, motivo per cui i seguaci hanno ipotizzato che sia in attesa di due gemelli: è possibile?

Francesca Brambilla fa chiarezza sulla gravidanza

La Brambilla, che ad oggi non ha voluto svelare neanche il sesso del bebè che porta in grembo, ha deciso di rispondere alla curiosità più grande dei fan: è incinta di due gemelli? A porgere la domanda alla futura mamma è stata Ainett Sthepens. Francesca, senza giri di parole, ha replicato:

“No, mi sta già facendo impazzire uno”.

Chi è il fidanzato di Francesca Brambilla?

Niente gemelli per Francesca: il suo pancione è immenso, ma aspetta un solo pargolo. Nelle ultime ore, condividendo sui social una sua immagina, la Brambilla ha scritto: “Mamma di A.L.“. La A è il nome del bebè, mentre la L è il cognome, lo stesso del fidanzato. Chi è il futuro papà? Al momento, non è dato saperlo. Qualcuno sostiene che sia un noto fotografo, ma non abbiamo certezze.