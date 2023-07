Ospite del festival Marateale, Francesca Fagnani si è sbilanciata sulla nuova edizione di Belve. La conduttrice ha ammesso che il programma tornerà in onda con una veste leggermente rinnovata.

Francesca Fagnani si sbilancia sul Belve

Il 26 settembre 2023, Francesca Fagnani tornerà su Rai2 con la nuova edizione di Belve. Il programma, da sempre molto seguito, è finito al centro anche del festival Marateale, dove la conduttrice è stata ospite per ritirare un premio. Il format partirà con un ciclo di cinque puntate, per poi tornare in primavera con nuove interviste. In questa seconda fase, Belve occuperà due prime serate.

Francesca Fagnani: le novità su Belve

Francesca, in merito alla nuova edizione di Belve, ha dichiarato:

“Il programma resterà lo stesso ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, ma sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Alleggerimento, o come dico io ‘prendere pausa da me’ non vuol dire perdere cattiveria. (…) Chi viene sa cosa aspettarsi, un’intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un’ombra, una fragilità non sia utile all’intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d’ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone”.

Chi saranno gli ospiti di Belve 2023/2024?

Francesca Fagnani non si è sbilanciata sugli ospiti che vedremo a Belve 2023/2024. Una precisazione in merito agli intervistati, però, ha voluto farla: