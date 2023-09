Francesca Michielin annulla tutte le date del tour: "Spero che rimarrete con me"

A causa del persistere di alcuni problemi di salute, Francesca Michielin è stata costretta ad annullare tutte le date del tour. La cantante lo ha annunciato sui social, con la speranza di continuare ad avere il sostengo dei fan.

Qualche tempo fa, Francesca Michielin ha annunciato ai fan di doversi fermare per un po’ a causa di problemi di salute. Non ha specificato qual è la sua malattia, ma ha rivelato di doversi sottoporre ad un intervento. A distanza di qualche settimana, l’artista si è vista costretta ad annullare tutte le date del tour.

L’annuncio di Francesca Michielin

Francesca Michielin ha annunciato che si sta pian piano rimettendo in forze, ma ha ancora alcuni dolori. Ha provato a cantare, ma non riesce e i medici le hanno detto che deve fermarsi più a lungo. E’ per questo che ha deciso di annullare tutte le date del tour.

“Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni. Volevo raccontarvi con grande trasparenza quello che mi è successo e spero possiate comprendere quanto sia affranta nel non poter tornare sul palco”.

L’appello ai fan

La Michielin ha concluso lanciando un appello ai fan:

“E spero, soprattutto, che rimarrete al mio fianco, perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai. Vi prometto che presto torneremo a cantare e a vivere ‘senza gradi di separazione’. Come sempre, negli ultimi dieci anni”.

I seguaci, neanche a dirlo, si sono stretti attorno a lei, rinnovandole l’affetto che le hanno riservato da quando ha sfondato nel mondo della musica.