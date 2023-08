Francesca Michielin si è operata: la cantate ha condiviso un post su Instagram con i quale ha rassicurato i suoi fan, spiegando loro che l’intervento è andato bene. L’artista non ha, però, voluto rivelare per quale motivo abbia dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Francesca Michielin si è operata, come sta la cantante

La cantante aveva annunciato ai fan di doversi operare lo scorso 4 agosto. Per questo motivo, ha dovuto cancellare le ultime due date della sua tournée. A distanza di dieci giorni, l’artista ha condiviso un posto sui suoi canali social per aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute.

“Ciao rega. Grazie infinite per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni. L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare”, ha detto.

Il messaggio per i fan: “L’intervento è andato bene. Ora devo riposare”

“Passate un agosto bellissimo! Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor)”, ha aggiunto la cantante, rassicurando ancora i fan sul suo stato di salute. “Vi abbraccio uno a uno”, ha concluso.

Michielin, quindi, ha fatto sapere che l’intervento è andato bene e che ora dovrà concedersi il giusto riposto per recuperare le energie e poi tornare al lavoro. Così come l’annuncio del 4 agosto, anche in questa circostanza ha deciso di non svelare per quale motivo si sia dovuta operare.